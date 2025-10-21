Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший президент Франции Саркози начал писать книгу в тюрьме

70-летний Николя Саркози, приговорённый к 5 годам тюрьмы, начал писать книгу и заниматься спортом в первый день заключения.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговорённый к пяти годам тюрьмы, начал писать книгу в свой первый день заключения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Его адвокат Жан-Мишель Дарруа рассказал, что 70-летний Саркози начал заниматься спортом и приступил к написанию книги в камере размером 9 кв. м, где постоянно шумно. Во второй половине дня он встретился с женой Карлой Бруни.

Адвокат отметил, что первый день в тюрьме для бывшего президента был трудным, но Саркози справился с ним.

Напомним, 25 сентября экс-президент был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей избирательной кампании, но был оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше