Бывший президент Франции Саркози начал писать книгу в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговорённый к пяти годам тюрьмы, начал писать книгу в свой первый день заключения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Его адвокат Жан-Мишель Дарруа рассказал, что 70-летний Саркози начал заниматься спортом и приступил к написанию книги в камере размером 9 кв. м, где постоянно шумно. Во второй половине дня он встретился с женой Карлой Бруни.
Адвокат отметил, что первый день в тюрьме для бывшего президента был трудным, но Саркози справился с ним.
Напомним, 25 сентября экс-президент был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей избирательной кампании, но был оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.