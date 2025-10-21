«Напряжённо и тяжело»: СМИ раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта проходили в крайне напряжённой атмосфере. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на неназванного украинского чиновника, знакомого с ходом обсуждения.