Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Напряжённо и тяжело»: СМИ раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта проходили в крайне напряжённой атмосфере. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на неназванного украинского чиновника, знакомого с ходом обсуждения.

Источник: Life.ru

«Переговоры с Трампом прошли напряжённо и тяжело», — говорится в сообщении.

По словам источника, дипломатические усилия по достижению мирного соглашения сознательно затягивались, а стороны длительное время избегали прямого обсуждения ключевых вопросов. Чиновник подтвердил, что американский президент оказывал давление на экс-комика, призывая его пойти на территориальные уступки России для скорейшего завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Зеленского в непростое положение, когда поддержал позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Тем самым, что устроил ему засаду, объявив, что российско-американский саммит пройдёт в Венгрии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше