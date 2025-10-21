«Переговоры с Трампом прошли напряжённо и тяжело», — говорится в сообщении.
По словам источника, дипломатические усилия по достижению мирного соглашения сознательно затягивались, а стороны длительное время избегали прямого обсуждения ключевых вопросов. Чиновник подтвердил, что американский президент оказывал давление на экс-комика, призывая его пойти на территориальные уступки России для скорейшего завершения конфликта.
Ранее сообщалось, что Трамп поставил Зеленского в непростое положение, когда поддержал позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Тем самым, что устроил ему засаду, объявив, что российско-американский саммит пройдёт в Венгрии.
