Филиппо призвал покончить с ЕС, пока планы против РФ не уничтожили Европу

Евросоюз саботирует мир при каждой возможности, заявил французский политик.

Источник: Аргументы и факты

Антироссийская политика Евросоюза губит европейские страны, с ним необходимо покончить, пока не поздно, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X* он заявил, что Евросоюз саботирует мир при каждой возможности.

«Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — считает Филиппо.

Он заявил, что европейцам следует «прикончить ЕС», пока он не сломал их жизни.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что на этой неделе страны объединения планируют принять девятнадцатый пакет антироссийских санкций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на трудности, вызванные санкциями и нестабильностью мировой экономики, экономика РФ остается устойчивой.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

