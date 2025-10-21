Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро

19 октября преступники проникли в Лувр, используя подъемник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили восемь предметов, в том числе инкрустированную бриллиантами брошь, принадлежавшую жене Наполеона III, императрице Евгении, а также ожерелья и диадемы. Грабители также пытались украсть корону императрицы, но уронили ее, скрываясь. -0-