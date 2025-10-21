Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что финансовый ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 млн евро, сообщает France 24.
«Ущерб был оценен куратором Лувра в 88 млн евро. Чрезвычайно впечатляющая сумма», — сказала прокурор, добавив при этом, что она все равно не сопоставима с историческим ущербом.
Украденные в Лувре драгоценности не были застрахованы Охранники Лувра отказались выйти на работу после ограбления, требуя усиления мер безопасности.
По ее словам, преступники не заработают такие деньги, если они захотят переплавить похищенные драгоценности.
Прокурор подтвердила, что на месте преступления действовали четыре человека, но допустила возможность того, что работала целая группа, которая помогала им совершить кражу. Дело расследуют около сотни следователей.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на экспертов сообщало, что французская полиция сможет задержать преступников, похитивших драгоценности из музея, но украденное может быть безвозвратно утрачено.
19 октября преступники проникли в Лувр, используя подъемник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили восемь предметов, в том числе инкрустированную бриллиантами брошь, принадлежавшую жене Наполеона III, императрице Евгении, а также ожерелья и диадемы. Грабители также пытались украсть корону императрицы, но уронили ее, скрываясь. -0-