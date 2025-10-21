Ричмонд
Еврокомиссия не будет запрещать транзит российского газа в Сербию

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС не прекратит транзит российского газа в Сербию, но раскритиковала её связи с Россией и Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Евросоюз не планирует запрещать поставки российского газа в Сербию, несмотря на решение Совета ЕС о запрете закупок газа из России с 2028 года в рамках плана RePowerEU.

Выступая в Европарламенте она подчеркнула, что это решение не включает запрет на транзит газа в третьи страны, такие как Сербия. Кос также отметила, что ЕС поддерживает интеграцию Сербии в европейский энергорынок и призвала страну диверсифицировать источники газа.

В то же время, она выразила критику в адрес Сербии за её связи с Россией и Китаем, заявив, что такие действия не соответствуют европейским стандартам и ценностям.

Ранее сообщалось, что Венгрия собирается обратиться в Европейский суд с иском против решения Совета ЕС, который одобрил запрет на поставки российского газа, предложенный Еврокомиссией.

