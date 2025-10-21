Над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения

Истребители F-16 обычно используются в основном для перехвата дронов-камикадзе в рамках противовоздушной обороны. Для ударов по наземным целям Киев традиционно использует советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.
Напомним, что ранее Бельгия пообещала Украине передать снятые с вооружения истребители F-16. Такое решение было принято на фоне получения первых самолётов F-35, заказанных у США ещё в 2018 году.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.