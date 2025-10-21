Боуз высмеял новый план ЕС и Киева по урегулированию конфликта

Накануне издание Bloomberg проинформировало о том, что ЕС и Украина работают над документом из 12 пунктов, который позволит завершить конфликт с Россией. Согласно плану, ВСУ и ВС РФ должны будут прекратить огонь и наступательные действия. Документ также включает в себя предоставление гарантий безопасности Киеву и возможность скорейшего вступления Украины в Евросоюз. Если план окажется успешным, то санкции против России начнут постепенно снимать.