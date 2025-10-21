Ричмонд
Боуз высмеял новый план ЕС и Киева по урегулированию конфликта

Ирландский журналист не считает, что Европа и Украина смогут предложить серьёзный план.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал новый план урегулирования украинского конфликта, который готовят Европа и представители киевского режима.

«Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу», — написал Боуз в социальной сети X*.

Накануне издание Bloomberg проинформировало о том, что ЕС и Украина работают над документом из 12 пунктов, который позволит завершить конфликт с Россией. Согласно плану, ВСУ и ВС РФ должны будут прекратить огонь и наступательные действия. Документ также включает в себя предоставление гарантий безопасности Киеву и возможность скорейшего вступления Украины в Евросоюз. Если план окажется успешным, то санкции против России начнут постепенно снимать.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп не планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.

