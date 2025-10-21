Сенат США рассмотрит антироссийские санкции, когда захочет Трамп

Влиятельный сенатор от штата Южная Дакота уточнил, что голосование по данному вопросу будет проведено, когда Белый дом сочтёт этот шаг полезным для переговорного процесса. Тьюн подчеркнул, что предлагаемые меры должны способствовать достижению договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, республиканцы рассматривают санкционное давление как инструмент для создания предпосылок к возобновлению мирных переговоров с участием всех заинтересованных сторон.