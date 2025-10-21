Вэнс заявил, что американских военных в секторе Газа не будет

Напомним, ранее при посредничестве Белого дома было достигнуто соглашение о временном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое вступило в силу 9 октября. Однако вскоре ситуация в регионе снова обострилась. Как утверждают в Израиле, боевики первыми нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций Армии обороны Израиля. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении операции против структур ХАМАС, охарактеризовав её как необходимые меры по обеспечению безопасности страны. Уже через день Израиль объявил, что снова соблюдает режим прекращения огня в секторе Газа.