Вэнс заявил, что американских военных в секторе Газа не будет

Соединённые Штаты не будут отправлять военный контингент в сектор Газа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Life.ru

«Американских сил на земле Газы не будет», — констатировал Вэнс во время общения с сотрудниками СМИ в Израиле. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.

Напомним, ранее при посредничестве Белого дома было достигнуто соглашение о временном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое вступило в силу 9 октября. Однако вскоре ситуация в регионе снова обострилась. Как утверждают в Израиле, боевики первыми нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций Армии обороны Израиля. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении операции против структур ХАМАС, охарактеризовав её как необходимые меры по обеспечению безопасности страны. Уже через день Израиль объявил, что снова соблюдает режим прекращения огня в секторе Газа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

