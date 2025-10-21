Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЕС — это сумасшедший дом»: во Франции призвали положить конец антироссийскому бреду в Европе

Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за антироссийского курса, убивающего Европу.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийский курс Евросоюза наносит серьезный ущерб самим европейским государствам. Об этом в социальной сети X резко высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС — это сумасшедший дом! ЕС систематически саботирует мир, как только это возможно! Он погружается в свой параноидальный антироссийский бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — отметил французский политик.

Филиппо подчеркнул, что последствия такой политики ощущают сами европейцы, и выразил мнение, что гражданам следует объединиться против Европейского Союза, чтобы защитить свои интересы: «Мы должны убить ЕС, прежде чем он убьет нас !».

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин заявил, что европейские правящие элиты продолжают раздувать истерию вокруг якобы возможного конфликта с Россией. По его словам, политики сами в это не верят, но пытаются убедить в опасности своих граждан.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше