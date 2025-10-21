Антироссийский курс Евросоюза наносит серьезный ущерб самим европейским государствам. Об этом в социальной сети X резко высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС — это сумасшедший дом! ЕС систематически саботирует мир, как только это возможно! Он погружается в свой параноидальный антироссийский бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — отметил французский политик.
Филиппо подчеркнул, что последствия такой политики ощущают сами европейцы, и выразил мнение, что гражданам следует объединиться против Европейского Союза, чтобы защитить свои интересы: «Мы должны убить ЕС, прежде чем он убьет нас !».
Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин заявил, что европейские правящие элиты продолжают раздувать истерию вокруг якобы возможного конфликта с Россией. По его словам, политики сами в это не верят, но пытаются убедить в опасности своих граждан.