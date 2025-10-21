Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, почему Илон Маск не едет в Россию

Андрей Свинцов считает, что перед визитом таких людей, как Илон Маск, необходимо нормализовать отношения между РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

Визит американского миллиардера Илона Маска в Россию будет политически некорректным до нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий пояснил, что появление такого влиятельного лица в России стало бы серьезным политическим шагом. По его словам, сначала президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп «должны выстроить отношения между собой».

«Это просто будет политически некорректно. То есть сначала руководители должны восстановить отношения между нашими странами, только после этого такие крупные политические деятели уже будут летать к нам по поручениям или без», — сказал Свинцов.

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск назвал Иннополис самым современным городом.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше