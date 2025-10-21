В Госдуме объяснили, почему Илон Маск не едет в Россию

Визит американского миллиардера Илона Маска в Россию будет политически некорректным до нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru».
Парламентарий пояснил, что появление такого влиятельного лица в России стало бы серьезным политическим шагом. По его словам, сначала президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп «должны выстроить отношения между собой».
«Это просто будет политически некорректно. То есть сначала руководители должны восстановить отношения между нашими странами, только после этого такие крупные политические деятели уже будут летать к нам по поручениям или без», — сказал Свинцов.
Ранее отец Илона Маска Эррол Маск назвал Иннополис самым современным городом.