Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине

«Предложение было составлено по образцу мирного соглашения Трампа по Газе», — говорится в публикации.
По информации издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте представит план американскому лидеру Дональду Трампу в среду. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, он состоит из 12 пунктов и предполагает, что:
- реализацию плана будет контролировать совет под председательством президента США;
- Москва и Киев «вступят в переговоры об управлении» освобожденными территориями, при этом ни Европа, ни Украина не собираются юридически признавать их российскими;
- Украина получит гарантии безопасности, средства на «возмещение ущерба» и возможность ускоренного вступления в Евросоюз;
- санкции с России будут постепенно сниматься, однако вернуть замороженные резервы Центрального банка предлагается только после того, как Москва «согласится внести вклад в восстановление Украины»;
- после прекращения огня состоятся обмены пленными.
Кроме того, в материале в очередной раз упоминается тезис о возвращении якобы насильственно депортированных детей.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.