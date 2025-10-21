Ричмонд
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Предложение стран Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта составлено по образцу американского плана по урегулированию в секторе Газа, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Предложение было составлено по образцу мирного соглашения Трампа по Газе», — говорится в публикации.

По информации издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте представит план американскому лидеру Дональду Трампу в среду. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, он состоит из 12 пунктов и предполагает, что:

  • реализацию плана будет контролировать совет под председательством президента США;
  • Москва и Киев «вступят в переговоры об управлении» освобожденными территориями, при этом ни Европа, ни Украина не собираются юридически признавать их российскими;
  • Украина получит гарантии безопасности, средства на «возмещение ущерба» и возможность ускоренного вступления в Евросоюз;
  • санкции с России будут постепенно сниматься, однако вернуть замороженные резервы Центрального банка предлагается только после того, как Москва «согласится внести вклад в восстановление Украины»;
  • после прекращения огня состоятся обмены пленными.

Кроме того, в материале в очередной раз упоминается тезис о возвращении якобы насильственно депортированных детей.

На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.

Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.

