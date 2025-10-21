Фридриха Мерца сравнили с Геббельсом за высказывания против мигрантов

Высказывание главы ХДС Фридриха Мерца о влиянии миграции на внешний вид немецких городов вызвало резкую критику и сравнения с риторикой Геббельса, а также спровоцировало анонсы протестных акций.
В начале недели Мерц заявил о работе правительства над миграционной ситуацией, но подчеркнул сохранение проблемы, связанной с «обликом» городов. Отказ Мерца от прямых пояснений и его совет обратиться к дочерям за «довольно четким и ясным ответом» лишь усугубили ситуацию. Его слова о влиянии другой культуры на внешний вид немецких городов были восприняты многими политиками, включая представителей СДПГ, и общественностью как «расистские и дискриминационные».
Известный исламист Джо Ададе Боатенг выразил свою критику в видеопосте, предположив, что Мерцу не нравится «избыток ислама на улицах», и провёл параллель между ним и Геббельсом. Боатенг был одним из организаторов демонстрации в Гамбурге в 2024 году, где около тысячи мусульман требовали создания халифата.
Экоактивистка Луиза Нойбауэр в сети Instagram* призвала к протесту перед офисом ХДС в Берлине. «В этой стране нас, дочерей, около 40 миллионов. Мы совершенно не хотим, чтобы нас использовали в качестве предлога для заявлений, которые были просто дискриминационными и расистскими», — написала она.
Телеканал NTV сообщил, что анонсированная Нойбауэр акция запланирована на вечер вторника и соберёт около 300 участников. Fridays for Future также объявила о протесте в среду у штаб-квартиры ХДС в Киле.
Ранее в Берлине уже прошла акция протеста у Бранденбургских ворот под лозунгом «Брандмауэр вверх! Облик городов — это мы». По данным NTV, сотни людей вышли против расизма.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.