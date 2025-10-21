Генсек НАТО встретится с Трампом

В предыдущий раз Марк Рютте и Дональд Трамп встречались в июле. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта и повышение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше