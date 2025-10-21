Ричмонд
Генсек НАТО встретится с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте 21 и 22 октября посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса. Тема переговоров в публикации не указана.

Источник: AP 2024

В предыдущий раз Марк Рютте и Дональд Трамп встречались в июле. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта и повышение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП.

