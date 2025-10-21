В Египте опровергли данные об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

В министерстве добавили, что власти арабской республики «регулярно проверяют текущее состояние» культурного объекта совместно со специалистами из американского Института сохранения предметов искусства Гетти, которые участвовали в реконструкции гробницы. Последние некоторое время назад провели оценку состояния места захоронения Тутанхамона и пришли к выводу, что опасности его обрушения или разрушения настенных фресок в настоящий момент нет, утверждают в министерстве.