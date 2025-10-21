В Египте опровергли данные об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гробница египетского фараона Тутанхамона (правил в 1332−1323 годах до н.э.) недалеко от города Луксор находится в хорошем состоянии, ей не грозит обрушение. С соответствующим заявлением выступило Министерство туризма и древностей Египта.
Гробница Тутанхамона возрастом более 3,3 тыс. лет находится под угрозой обрушения.
«Генеральный секретарь Высшего совета Египта по делам древностей Мухаммед Исмаил подтверждает, что распространяемая в некоторых зарубежных СМИ информация о риске обрушения гробницы Тутанхамона не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Facebook.
В министерстве добавили, что власти арабской республики «регулярно проверяют текущее состояние» культурного объекта совместно со специалистами из американского Института сохранения предметов искусства Гетти, которые участвовали в реконструкции гробницы. Последние некоторое время назад провели оценку состояния места захоронения Тутанхамона и пришли к выводу, что опасности его обрушения или разрушения настенных фресок в настоящий момент нет, утверждают в министерстве.
21 октября британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование профессора кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сейида Хемады сообщила, что гробница Тутанхамона может быть разрушена из-за роста там уровня влажности, который приводит к появлению трещин в стенах и способствует появлению грибков, разъедающих фрески.
Захоронение Тутанхамона является частью Долины царей, в которой располагаются десятки захоронений гробниц фараонов. Долина царей уже подвергалась наводнению в 1994 году. Тогда большинство гробниц оказались под водой, что привело к серьезному повреждению фресок и образованию трещин на стенах погребальных камер. -0-