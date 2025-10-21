Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО Рютте 21 октября посетит Вашингтон для переговоров

Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте совершит незапланированную поездку в Вашингтон 21 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно полученным данным, Рютте планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 22 октября. Журналист Reuters Грэм Слэттери подчеркнул, что «Европа спешит отреагировать на последние дипломатические усилия Трампа».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о разработке европейскими государствами совместно с Киевом плана из 12 пунктов, направленного на разрешение украинского конфликта. Агентство отметило, что окончательные параметры плана пока не определены и могут быть скорректированы, поскольку любое предложение должно получить одобрение со стороны США. В этой связи, на текущей неделе ожидается визит европейских представителей в Вашингтон для консультаций с администрацией Белого дома.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше