Генсек НАТО Рютте 21 октября посетит Вашингтон для переговоров

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте совершит незапланированную поездку в Вашингтон 21 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно полученным данным, Рютте планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 22 октября. Журналист Reuters Грэм Слэттери подчеркнул, что «Европа спешит отреагировать на последние дипломатические усилия Трампа».
Ранее агентство Bloomberg сообщило о разработке европейскими государствами совместно с Киевом плана из 12 пунктов, направленного на разрешение украинского конфликта. Агентство отметило, что окончательные параметры плана пока не определены и могут быть скорректированы, поскольку любое предложение должно получить одобрение со стороны США. В этой связи, на текущей неделе ожидается визит европейских представителей в Вашингтон для консультаций с администрацией Белого дома.