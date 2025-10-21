В МИД РФ назвали фейком публикации «Эха Кавказа»* о разговоре Захаровой с Пипией

Кроме того, в МИД отметили, что этот формат остаётся единственной площадкой, где обсуждаются вопросы восстановления отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. При этом Россия и её партнёры выступают за перенос заседаний из Женевы в другое государство, которое сможет гарантировать нейтралитет. Такое предложение, пояснили в министерстве, связано с тем, что Швейцария фактически отказалась от своей нейтральной линии и присоединилась к антироссийскому курсу.