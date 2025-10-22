Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в «ценовом хаосе»

«В числе стран с самыми большими энергетическими потрясениями мы не видим ни Германию, ни Францию, ни Италию. Там лишь хрупкие экономики Восточной Европы, и во главе этого позорного списка Молдавия. И как горькая ирония — сегодня, в 2025 году, Молдавия платит самую высокую цену за природный газ среди всех стран Балкан: 0,76 евро за кубический метр, наравне с Чехией и выше, чем в Румынии, Северной Македонии, Болгарии или Сербии», — добавил Филат.