Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в «ценовом хаосе»

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) своей непродуманной экономической политикой довела республику до «ценового хаоса», заявил экс-премьер Владимир Филат.
«ПДС бросила Молдавию в самый эпицентр ценового хаоса без компаса, без стратегии, без какого-либо внятного плана… За графиками стоят тысячи обанкротившихся предприятий, тех, что не выдержали искусственно раздутых счетов, хаотичных решений и полного отсутствия видения у тех, кто утверждал, будто умеет управлять кризисом подобного масштаба», — написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, в основе нынешней тяжелой экономической ситуации лежит энергетический шок последних лет. Экс-премьер отметил, что ни одна другая европейская страна не сталкивалась с такой ценовой пропастью.
«В числе стран с самыми большими энергетическими потрясениями мы не видим ни Германию, ни Францию, ни Италию. Там лишь хрупкие экономики Восточной Европы, и во главе этого позорного списка Молдавия. И как горькая ирония — сегодня, в 2025 году, Молдавия платит самую высокую цену за природный газ среди всех стран Балкан: 0,76 евро за кубический метр, наравне с Чехией и выше, чем в Румынии, Северной Македонии, Болгарии или Сербии», — добавил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.