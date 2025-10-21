Ричмонд
Мишустин дал оценку проекту бюджета на 2026−2028 годы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что проект федерального бюджета на 2026−2028 годы способствует развитию экономики и обеспечению обороны страны. Об этом стало известно после встречи Мишустина с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Источник: Life.ru

В ходе встречи обсуждался проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Он создаёт условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства», — приводит официальный Telegram-канал правительства слова Мишустина.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026−2028 годы. Проект, представленный правительством, предполагает рост ВВП до 235 трлн рублей и инфляцию, не превышающую 4% в год. Глава бюджетного комитета Андрей Макаров сообщил, что все профильные комитеты поддержали проект. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и достижение национальных целей. Силуанов также отметил, что выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы в полном объёме, а страховые пенсии вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года, увеличив прожиточный минимум до 18 939 рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

