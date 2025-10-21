Ричмонд
Захарова обвинила во лжи журналистов, утверждающих о ее беседе с Пипией

В пресс-службе МИД России заявили, что в информационно-медийном поле осуществляются злонамеренные и циничные провокации.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что информация о ее беседе с грузинским политиком Мамукой Пипией является ложью.

«Вот же вруны!» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Мария Захарова якобы беседовала с лидером грузинской партии «Солидарность во имя мира» о перспективах работы переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше