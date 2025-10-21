Захарова обвинила во лжи журналистов, утверждающих о ее беседе с Пипией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что информация о ее беседе с грузинским политиком Мамукой Пипией является ложью.
«Вот же вруны!» — написала дипломат в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МИД России заявили, что в информационно-медийном поле осуществляются злонамеренные и циничные провокации.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Мария Захарова якобы беседовала с лидером грузинской партии «Солидарность во имя мира» о перспективах работы переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
