Потери Украины на текущей стадии конфликта значительно превышают российские, а поставки ракет Tomahawk не способны изменить ход спецоперации, так же как ранее не помогли HIMARS, ATACMS и F-16. Об этом заявил экс-советник Госдепартамента США по России Джеймс Карден в эфире Sky News Australia.
«Соотношение убитых украинцев и русских составляет 36 к 1. Это Украина приближается к цифре в миллион потерь. А то, что пишут мейнстрим СМИ имеет такое же отношение к правде, как то, что власти вешали на уши американцам о войне во Вьетнаме», — сказал экс-советник.
Карден считает, что по сути Киев уже проиграл конфликт с Москвой, а российская сторона предлагает разумное решение. При обсуждении вопроса о территориальных уступках он отметил, что Украина с 2014 года сама проводила военные действия в этих регионах.
Ранее KP.RU писал, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk не изменят ситуацию на передовой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что хотя ракеты серьезные и имеют большую дальность, они не способны существенно повлиять на ход спецоперации.