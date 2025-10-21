The Telegraph узнала причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

В Кремле на фоне сообщений об отсрочке встречи Рубио и Лаврова отметили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей. В администрации Трампа же РБК сообщили, что разговор глав внешнеполитических ведомств был продуктивным, «поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным в ближайшем будущем».