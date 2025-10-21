США не планируют в ближайшее время встречу Трампа и Путина

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США в ближайшее время не планирует проведение встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.
По словам собеседника агентства, также пока не планируется встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный разговор. Вследствие этого дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется, также в ближайшем будущем не планируется встреча президента Трампа с президентом Путиным», — сказал он.
16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков со своей стороны сообщил, что Россия и США «без промедления» начнут подготовку встречи лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.
20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров Путина и Трампа. -0-