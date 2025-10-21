Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не планируют в ближайшее время встречу Трампа и Путина

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный разговор. Вследствие этого дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется, также в ближайшем будущем не планируется встреча президента Трампа с президентом Путиным», — сказал он.

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США в ближайшее время не планирует проведение встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам собеседника агентства, также пока не планируется встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный разговор. Вследствие этого дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется, также в ближайшем будущем не планируется встреча президента Трампа с президентом Путиным», — сказал он.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков со своей стороны сообщил, что Россия и США «без промедления» начнут подготовку встречи лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров Путина и Трампа. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше