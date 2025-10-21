Telegraph: образцом предложения по Украине стал план Трампа по Газе

Ранее журналисты издания Bloomberg сообщили, что ЕС и Украина работают над планом из 12 пунктов, который позволит разрешить конфликт с Россией. Согласно ему, стороны должны будут прекратить огонь и наступательные действия. План также предусматривает предоставление гарантий безопасности Киеву и возможность скорейшего вступления Украины в Евросоюз.