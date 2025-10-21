Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: образцом предложения по Украине стал план Трампа по Газе

Генсек НАТО представит главе Белого дома план ЕС и Киева 22 октября, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Предложение по завершению украинского конфликта, которое готовят Европа и Киев, составлен по подобию плана американского президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, пишет Telegraph, ссылаясь на источники.

«Предложение было составлено по образцу мирного соглашения Трампа по Газе», — сообщило издание.

Источники рассказали, что генсек НАТО Марк Рютте представит план Трампу в среду, 22 октября.

Ранее журналисты издания Bloomberg сообщили, что ЕС и Украина работают над планом из 12 пунктов, который позволит разрешить конфликт с Россией. Согласно ему, стороны должны будут прекратить огонь и наступательные действия. План также предусматривает предоставление гарантий безопасности Киеву и возможность скорейшего вступления Украины в Евросоюз.

Отметим, план Трампа по урегулированию ситуации в Газе включает 20 пунктов, он предполагает прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше