Telegraph: образцом предложения по Украине стал план Трампа по Газе

Предложение по завершению украинского конфликта, которое готовят Европа и Киев, составлен по подобию плана американского президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, пишет Telegraph, ссылаясь на источники.
«Предложение было составлено по образцу мирного соглашения Трампа по Газе», — сообщило издание.
Источники рассказали, что генсек НАТО Марк Рютте представит план Трампу в среду, 22 октября.
Ранее журналисты издания Bloomberg сообщили, что ЕС и Украина работают над планом из 12 пунктов, который позволит разрешить конфликт с Россией. Согласно ему, стороны должны будут прекратить огонь и наступательные действия. План также предусматривает предоставление гарантий безопасности Киеву и возможность скорейшего вступления Украины в Евросоюз.
Отметим, план Трампа по урегулированию ситуации в Газе включает 20 пунктов, он предполагает прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.