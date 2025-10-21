Генсек НАТО Рютте экстренно летит в США на встречу с Трампом

По информации НАТО, переговоры Рютте и Трампа состоятся 21−22 октября в Вашингтоне, при этом для СМИ будут закрыты все контакты с генсеком. В альянсе не уточнили подробности повестки встречи, однако отмечается, что поездка носит срочный характер.