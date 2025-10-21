Генсек НАТО Рютте экстренно летит в США на встречу с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вылетает с экстренным визитом в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.
По информации НАТО, переговоры Рютте и Трампа состоятся 21−22 октября в Вашингтоне, при этом для СМИ будут закрыты все контакты с генсеком. В альянсе не уточнили подробности повестки встречи, однако отмечается, что поездка носит срочный характер.
Ранее стало известно, что европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктный план завершения конфликта по текущей линии передовой. Документ предполагает поэтапное снятие санкций с России, а контроль за его реализацией может осуществляться специальным советом под руководством Дональда Трампа.
Также KP.RU писал, что журналист Барак Равид сообщил, что Дональд Трамп якобы не намерен встречаться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время. Отметим, что официальных комментариев от Кремля и Белого дома не поступало.