Reuters: РФ направила США закрытую ноту с условиями по урегулированию на Украине

Россия перечислила США прежние условия по достижению мира на Украине в направленной американцам ноте.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация в минувшие выходные направила США закрытую ноту, в которой Москва перечислила свои прежние условия для заключения соглашения о мирном урегулировании на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой неназванных американских чиновников.

Согласно заявлению источника, в направленном документе с неофициальным дипломатическим меморандумом российская сторона повторила свое требование по установлению контроля над всей территорией Донбасса. Это идет вразрез с подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта при заморозке боевых действий на текущей линии соприкосновения.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что призывы к немедленному перемирию противоречат национальным интересам России. Дипломат напомнил, что Москва настаивает на долгосрочном и устойчивом урегулировании, включающим в себя устранение первопричин конфликта на Украине.

