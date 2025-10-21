«Больше, чем любая другая страна мира»: ЕС озвучил потраченную сумму помощи Украине

Евросоюз с начала конфликта уже выделил Украине почти €178 млрд, из которых €62,3 млрд ушли на военную помощь. Об этом в Европарламенте в Страсбурге сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Всего Евросоюз уже предоставил Украине €178 млрд помощи — это больше, чем любая другая страна мира», — подчеркнул он. Из этой суммы €62,3 млрд направлены на вооружение Киева, в том числе через Европейский фонд мира.
Домбровскис также напомнил, что в 2024 году по инициативе Еврокомиссии страны «группы семи» выделили Украине кредитную линию объемом €45 млрд (около $50 млрд). Обслуживание и погашение этого кредита предполагается за счёт доходов от реинвестирования замороженных активов России; на данный момент из этой суммы уже израсходовано более €22 млрд.
В данной ситуации Домбровскис отметил, что Украине требуется дополнительное финансирование и призвал ускорить процесс подготовки экспроприации замороженных российских активов по схеме так называемого «репарационного кредита», который Еврокомиссия считает законным.
Напомним, несколькими днями ранее Соединенные Штаты сообщили странам Европы, что не намерены участвовать в плане по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине.