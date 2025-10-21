«Больше, чем любая другая страна мира»: ЕС озвучил потраченную сумму помощи Украине

Домбровскис также напомнил, что в 2024 году по инициативе Еврокомиссии страны «группы семи» выделили Украине кредитную линию объемом €45 млрд (около $50 млрд). Обслуживание и погашение этого кредита предполагается за счёт доходов от реинвестирования замороженных активов России; на данный момент из этой суммы уже израсходовано более €22 млрд.