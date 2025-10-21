The Telegraph: Встречу Трампа с Путиным отменили после разговора Лаврова и Рубио

Подготовка переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. США посчитали, что пока нужды в саммите с Россией нет, потому что «обе стороны недостаточно готовы» на данном этапе. Об этом ранее сообщил журналист американского канала NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на осведомленный источник.