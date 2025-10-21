Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне

А ранее лидер Соединённых Штатов Трамп заявил, что в ближайшем будущем поможет урегулировать девятый конфликт за время его пребывания на посту президента. Не исключено, что речь идёт о боевых действиях на Украине. Ранее под «девятым конфликтом» республиканец подразумевал именно украинский.