Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21−22 октября посетит Вашингтон. Основной целью визита станут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Источник: Life.ru

«21−22 октября 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон. Генеральный секретарь встретится с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Встреча с представителями СМИ не запланирована», — говорится в заявлении.

А ранее лидер Соединённых Штатов Трамп заявил, что в ближайшем будущем поможет урегулировать девятый конфликт за время его пребывания на посту президента. Не исключено, что речь идёт о боевых действиях на Украине. Ранее под «девятым конфликтом» республиканец подразумевал именно украинский.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

