Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан может быть привлечён к ответственности. С такой инициативой выступили в Конгрессе США. Председатель судебного комитета Джим Джордан, представляющий Республиканскую партию, направил в Минюст письмо, в котором утверждается, что бывший руководитель американского разведывательного ведомства сознательно делал ложные заявления о якобы связях действующего главы государства Дональда Трампа с Российской Федерацией во время допроса в судебном комитете в 2023 году.
«Давая показания, Бреннан сделал множество умышленно и намеренно ложных заявлений о существенных фактах», — приводит РИА Новости цитату из документа, в котором содержится информация и о других случаях, когда Бреннан якобы делал ложные заявления во время дачи показаний в конгрессе.
Джон Бреннан стоял во главе ЦРУ в бытность президентом США Барака Обамы.
Накануне действующий глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что срок давности не помешает суду по фабрикации разведывательных информации о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года.
Ранее директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные письма бывших руководителей спецслужб страны при экс-президенте Бараке Обаме, выразив уверенность, что эти документы подтверждают надуманный характер обвинений о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году.