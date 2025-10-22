Вучич заявил о намерении Европы ввести «железный занавес» против России

«Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить (железный — ред.) занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим ее из-за вас и всех остальных граждан Сербии, политику, которая только ради нашей страны, и мы не служим никому, никогда не будем служить никому другому», — заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.