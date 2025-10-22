Ричмонд
Вучич заявил о намерении Европы ввести «железный занавес» против России

БЕЛГРАД, 21 окт — РИА Новости. Европа хочет ввести «железный занавес» против России и не уважает нейтралитет других стран и желание проводить самостоятельную политику, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Источник: © РИА Новости

Вучич во вторник вечером принял участии в торжественном собрании на 17-летие правящей Сербской прогрессивной партии в городе Зренянин на северо-востоке страны.

«Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить (железный — ред.) занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим ее из-за вас и всех остальных граждан Сербии, политику, которая только ради нашей страны, и мы не служим никому, никогда не будем служить никому другому», — заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.

В обращении к гражданам 2 марта 2022 года Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена.

