NYT: Трамп хочет получить 230 миллионов долларов за преследование в прошлом

Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от Министерства юстиции компенсацию в размере около $230 млн за федеральные расследования, проводившиеся против него раньше. Об этом сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что подобная ситуация в истории США не имеет прецедентов. Трамп подал две жалобы в 2023 и 2024 годах, жалуясь на нарушение своих прав. В частности, он упоминает обыск ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и расследование якобы предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.
По словам источника, административные жалобы — это не судебные иски, они сначала рассматриваются Минюстом в надежде на досудебное урегулирование. Однако решение по ним вызывает споры с точки зрения правовой этики, поскольку в Минюсте работают несколько высокопоставленных чиновников, ранее бывших в команде Трампа, включая заместителя главы ведомства Тодда Бланша, который до недавнего времени был его адвокатом.
При администрации Джо Байдена против Трампа были возбуждены уже четыре уголовных дела, а также несколько административных.
Напомним, в сентябре этого года глава Белого дома заявил о направлении письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Поводом стало, по словам американского лидера, «саботирование» его визита в Генеральную Ассамблею, в связи с чем он требует немедленного разбирательства.