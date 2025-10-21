Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп хочет получить 230 миллионов долларов за преследование в прошлом

Против Трампа при администрации Байдена возбуждены четыре уголовных дела.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от Министерства юстиции компенсацию в размере около $230 млн за федеральные расследования, проводившиеся против него раньше. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что подобная ситуация в истории США не имеет прецедентов. Трамп подал две жалобы в 2023 и 2024 годах, жалуясь на нарушение своих прав. В частности, он упоминает обыск ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и расследование якобы предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.

По словам источника, административные жалобы — это не судебные иски, они сначала рассматриваются Минюстом в надежде на досудебное урегулирование. Однако решение по ним вызывает споры с точки зрения правовой этики, поскольку в Минюсте работают несколько высокопоставленных чиновников, ранее бывших в команде Трампа, включая заместителя главы ведомства Тодда Бланша, который до недавнего времени был его адвокатом.

При администрации Джо Байдена против Трампа были возбуждены уже четыре уголовных дела, а также несколько административных.

Напомним, в сентябре этого года глава Белого дома заявил о направлении письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Поводом стало, по словам американского лидера, «саботирование» его визита в Генеральную Ассамблею, в связи с чем он требует немедленного разбирательства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше