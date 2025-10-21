NYT: Трамп хочет получить 230 миллионов долларов за преследование в прошлом

По словам источника, административные жалобы — это не судебные иски, они сначала рассматриваются Минюстом в надежде на досудебное урегулирование. Однако решение по ним вызывает споры с точки зрения правовой этики, поскольку в Минюсте работают несколько высокопоставленных чиновников, ранее бывших в команде Трампа, включая заместителя главы ведомства Тодда Бланша, который до недавнего времени был его адвокатом.