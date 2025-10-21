В базу данных «Миротворца» внесли более 20 детей двух-трех лет

Недавно KP.RU сообщал, что украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данные еще 13 российских несовершеннолетних. Среди внесенных — дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет: самому младшему девять лет, двоим по 11, двоим — по 12, двоим — по 14, одному — 16 и пятерым — 17 лет.