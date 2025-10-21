В базу данных «Миротворца» внесли более 20 детей двух-трех лет

Тринадцать двухлетних и одиннадцать трёхлетних детей были внесены во вторник в скандальную украинскую базу «Миротворец». Согласно информации с экстремистского ресурса, с которой ознакомился ТАСС, часть из них — граждане Украины.
На сайте утверждается, что эти малыши якобы «сознательно нарушили» государственную границу Украины. При этом ещё в понедельник в базу попала группа из 25 малолетних детей.
Недавно KP.RU сообщал, что украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данные еще 13 российских несовершеннолетних. Среди внесенных — дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет: самому младшему девять лет, двоим по 11, двоим — по 12, двоим — по 14, одному — 16 и пятерым — 17 лет.
Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием настоять на исключении данных о детях с сайта «Миротворец».