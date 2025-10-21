Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В базу данных «Миротворца» внесли более 20 детей двух-трех лет

Ещё в понедельник, 20 октября, в базу «Миротворца» попала группа из 25 малолетних детей.

Источник: Комсомольская правда

Тринадцать двухлетних и одиннадцать трёхлетних детей были внесены во вторник в скандальную украинскую базу «Миротворец». Согласно информации с экстремистского ресурса, с которой ознакомился ТАСС, часть из них — граждане Украины.

На сайте утверждается, что эти малыши якобы «сознательно нарушили» государственную границу Украины. При этом ещё в понедельник в базу попала группа из 25 малолетних детей.

Недавно KP.RU сообщал, что украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данные еще 13 российских несовершеннолетних. Среди внесенных — дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет: самому младшему девять лет, двоим по 11, двоим — по 12, двоим — по 14, одному — 16 и пятерым — 17 лет.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием настоять на исключении данных о детях с сайта «Миротворец».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше