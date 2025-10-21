Глава РФПИ Дмитриев заявил, что подготовка саммита США и России продолжается

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения прессы о предстоящем саммите Россия-США в столице Венгрии, Будапеште, сообщил, что подготовка к нему продолжается.
— СМИ искажают комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается, — написал он в социальной сети Х.
До этого издание издание The Telegraph написало, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится, ее отменили после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух государств Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Министр иностранных дел России и госсекретарь США созванивались накануне. Их телефонный разговор «не удался».
Подготовка переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. США посчитали, что пока нужды в саммите с Россией нет, потому что «обе стороны недостаточно готовы» на данном этапе. Об этом ранее сообщил журналист американского канала NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на осведомленный источник.
По итогам телефонного разговора Путина с Трампом было объявлено о планах провести встречу в Будапеште. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп пока не называли конкретных сроков возможной встречи.