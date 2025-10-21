Глава РФПИ Дмитриев заявил, что подготовка саммита США и России продолжается

До этого издание издание The Telegraph написало, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится, ее отменили после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух государств Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Министр иностранных дел России и госсекретарь США созванивались накануне. Их телефонный разговор «не удался».