Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит Путина и Трампа отменили после разговора Лаврова и Рубио, пишут СМИ

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом говорится в публикации издания The Telegraph.

Источник: Life.ru

Как утверждают источники газеты, контакт Лаврова и Рубио, который состоялся накануне, якобы оказался неудачным. Авторы материала предполагают, что в ходе телефонного разговора глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что РФ не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Ранее в США сообщили, что нет необходимости в дополнительной очной встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, так как их предыдущий разговор был продуктивным. Как утверждает журналист Барак Давид, у президента США Дональда Трампа нет планов по проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше