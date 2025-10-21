Саммит Путина и Трампа отменили после разговора Лаврова и Рубио, пишут СМИ

Ранее в США сообщили, что нет необходимости в дополнительной очной встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, так как их предыдущий разговор был продуктивным. Как утверждает журналист Барак Давид, у президента США Дональда Трампа нет планов по проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.