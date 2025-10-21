Глава РФПИ прокомментировал подготовку саммита России и США на фоне слухов об его отмене

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о продолжающейся подготовке к предстоящему саммиту между Россией и США.
В настоящее время стороны ведут активную работу по организации встречи, направленной на развитие двусторонних отношений и обсуждение ключевых вопросов сотрудничества, отметил он.
«Подготовка к саммиту Россия — США продолжается», — написал Дмитриев.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту РФ-США. Как отметил представитель Кремля, ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи.
