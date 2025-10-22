Европа и Украина работают над планом из 12 пунктов по завершению конфликта

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны вместе с Украиной работают над планом из 12 пунктов по прекращению конфликта, сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников агентства, план, в частности, предусматривает обмен пленными, гарантии безопасности для Украины, путь к ее скорейшему вступлению в Евросоюз, а также постепенное снятие санкции против России.
Предполагается, что контролировать реализацию предложенного плана будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа.
Источники предупредили, что детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться. Они добавили, что любое предложение должно быть одобрено Вашингтоном, европейские официальные лица могут приехать в США для обсуждения уже на этой неделе. -0-