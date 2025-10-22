Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа стремится установить «железный занавес» в отношении России и при этом игнорирует нейтралитет других стран и их право вести самостоятельную политику.
Известно, что во вторник вечером Вучич принял участие в торжественном собрании, посвящённом 17-летию Сербской прогрессивной партии, которое проходило в городе Зренянин на северо-востоке Сербии.
«Мы окажемся под ещё большим давлением. Европа будет вводить железный занавес по отношению к России», — сказал Вучич перед собравшимися. Трансляцию вело агентство Tanjug.
По его словам, никто не хочет уважать нейтралитет других или желание проводить собственную политику. Он подчеркнул, что единственными, кто доволен политикой Сербии, являются её граждане, поскольку страна действует исключительно в их интересах и не служит никому другому.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о военных приготовлениях европейских членов НАТО. Он также предупредил о подготовке Запада к войне с Россией.