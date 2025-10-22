Трамп заявил, что встреча с Путиным не должна пройти впустую, решение не принято

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает продуктивности от планируемой в Венгрии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что не хочет, чтобы саммит «прошёл впустую».
Трамп коснулся этого вопроса во время пресс-брифинга в Белом доме.
«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет…», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о запланированной встрече с президентом РФ.
Трамп добавил, что решение относительно саммита в Будапеште ещё не принято окончательно и пообещал в течение двух дней проинформировать о следующих шагах своей администрации в этом направлении.
Тем временем Европа добилась отсрочки встречи Путина и Трампа, но эксперты утверждают, что она лишь ухудшит положение Киева.
Ранее в США заявили, что встреча Путина и Трампа в Будапеште станет катастрофой для Украины.