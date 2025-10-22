Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что встреча с Путиным не должна пройти впустую, решение не принято

Президент США ещё не определился, состоится ли встреча с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает продуктивности от планируемой в Венгрии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что не хочет, чтобы саммит «прошёл впустую».

Трамп коснулся этого вопроса во время пресс-брифинга в Белом доме.

«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет…», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о запланированной встрече с президентом РФ.

Трамп добавил, что решение относительно саммита в Будапеште ещё не принято окончательно и пообещал в течение двух дней проинформировать о следующих шагах своей администрации в этом направлении.

Тем временем Европа добилась отсрочки встречи Путина и Трампа, но эксперты утверждают, что она лишь ухудшит положение Киева.

Ранее в США заявили, что встреча Путина и Трампа в Будапеште станет катастрофой для Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше