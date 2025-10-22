Ричмонд
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в Будапеште

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что решение о встрече с президентом России Владимиром Путиным пока не принято. Саммит может как состояться, так и быть отменён.

Источник: Life.ru

«Не хотелось бы терять время впустую», — сказал республиканец во время общения с журналистами в Белом доме, уточнив, что через два дня станет известно, что будет дальше.

Ранее появилась информация, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Контакт главы российской дипломатии и его американского коллеги, который состоялся накануне, якобы оказался неудачным. Как утверждает журналист Барак Давид, у президента США нет планов по проведению встречи с российским лидером в ближайшее время.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

