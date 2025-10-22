Ричмонд
Трамп о встрече с Путиным: решение пока не принято

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о саммите с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Не хотелось бы терять время впустую», — сказал он. Президент США пообещал сообщить о принятом решении через два дня.

Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

16 октября после телефонного разговора с президентом РФ Дональд Трамп объявил, что в Будапеште пройдут российско-американские переговоры. Точная дата саммита неизвестна, однако, по словам Дональда Трампа, он может состояться в течение ближайших двух недель. Венгерская и российская стороны уже объявили о начале подготовки к мероприятию.

