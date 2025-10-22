Вучич сообщил, что Европа хочет ввести «железный занавес» против России

Европа хочет ввести «железный занавес» против РФ и не уважает нейтралитет других государств и желание проводить самостоятельную политику. Об этом во вторник, 21 октября, высказался президент Сербии Александр Вучич.
Он участвовал в торжественном собрании на 17-летие правящей Сербской прогрессивной партии в городе Зренянин на северо-востоке республики.
— Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить железный занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан нашей страны. Мы не служим никому, кроме сербов, — заявил сербский лидер собравшимся, передает РИА Новости.
Александр Вучич ранее сказал, что Сербия не сможет существовать без поставок российского газа, потому что страна находится в энергетическом тупике.
Он отметил, что новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией не помогут решить одну из основных проблем — отсутствие источника топлива.