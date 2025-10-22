— Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить железный занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан нашей страны. Мы не служим никому, кроме сербов, — заявил сербский лидер собравшимся, передает РИА Новости.