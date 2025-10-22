Ричмонд
Трамп пообещал через два дня сказать, состоится ли встреча с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

— В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о встрече с главой РФ, передает РИА Новости.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия-США в столице Венгрии, Будапеште, сообщил, что подготовка к нему продолжается.

До этого издание издание The Telegraph написало, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится, ее отменили после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух государств Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Министр иностранных дел России и госсекретарь США созванивались накануне. Их телефонный разговор «не удался».

Подготовка переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Штаты посчитали, что пока нужды в саммите с Россией нет, потому что «обе стороны недостаточно готовы» на данном этапе. Об этом сообщил журналист американского канала NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на осведомленный источник.

