Трамп заявил, что через два дня даст ответ о возможности встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что через два дня расскажет, «что будет дальше» в отношении встречи с главой России Владимиром Путиным.
Он также отметил, что по-прежнему видит шанс на прекращение огня между Украиной и Россией.
Глава Белого дома добавил, что не считает, будто встреча с Путиным в Будапеште была бы «впустую потраченным временем».
Накануне президент США заявил, что ожидает продуктивности от планируемой в Венгрии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что не хочет, чтобы саммит «прошёл впустую».
Немногим ранее о встрече двух лидеров в Будапеште высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что перед проведением конференции предстоит проделать большое количество «домашней работы».