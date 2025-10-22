Ричмонд
Трамп заявил, что через два дня даст ответ о возможности встречи с Путиным

Трамп добавил, что не считает, будто встреча с Путиным в Будапеште была бы «впустую потраченным временем».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что через два дня расскажет, «что будет дальше» в отношении встречи с главой России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что по-прежнему видит шанс на прекращение огня между Украиной и Россией.

Глава Белого дома добавил, что не считает, будто встреча с Путиным в Будапеште была бы «впустую потраченным временем».

Накануне президент США заявил, что ожидает продуктивности от планируемой в Венгрии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что не хочет, чтобы саммит «прошёл впустую».

Немногим ранее о встрече двух лидеров в Будапеште высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что перед проведением конференции предстоит проделать большое количество «домашней работы».

