Трамп дал разъяснения о встрече с Путиным: через 2 дня сообщим о том, что будет дальше

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие двое суток объявит о дальнейших шагах администрации по поводу возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах встречи, он уточнил, что решения будут озвучены в течение 48 часов.
До этого Axios написал, что глава Белого дома Дональд Трамп «в ближайшем будущем» не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал, ссылаясь на источник в администрации Вашингтона.
По словам собеседника издания, у Трампа нет планов на встречу с Путиным в ближайшем будущем.