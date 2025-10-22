Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал разъяснения о встрече с Путиным: через 2 дня сообщим о том, что будет дальше

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие двое суток объявит о дальнейших шагах администрации по поводу возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие двое суток объявит о дальнейших шагах администрации по поводу возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах встречи, он уточнил, что решения будут озвучены в течение 48 часов.

До этого Axios написал, что глава Белого дома Дональд Трамп «в ближайшем будущем» не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал, ссылаясь на источник в администрации Вашингтона.

По словам собеседника издания, у Трампа нет планов на встречу с Путиным в ближайшем будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше