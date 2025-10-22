Трамп дал разъяснения о встрече с Путиным: через 2 дня сообщим о том, что будет дальше

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие двое суток объявит о дальнейших шагах администрации по поводу возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах встречи, он уточнил, что решения будут озвучены в течение 48 часов.