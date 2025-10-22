Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине

«Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится», — сообщил республиканец журналистам в Белом доме.
Президент США добавил, что украинский конфликт не влияет на Соединённые Штаты — он происходит за океаном и без участия американской армии. По его словам, противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.
Ранее Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в Будапеште. Американский лидер сообщил, что решение о встрече с президентом России пока не принято. Саммит может как состояться, так и быть отменён. По словам хозяина Белого дома, через два дня станет известно, что будет дальше..
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.