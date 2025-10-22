Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт, ранее угрожавший перерасти в третью мировую войну, будет урегулирован благодаря обоюдной готовности президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского к диалогу. По его словам, российский лидер и бывший комик хотят завершения конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

«Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится», — сообщил республиканец журналистам в Белом доме.

Президент США добавил, что украинский конфликт не влияет на Соединённые Штаты — он происходит за океаном и без участия американской армии. По его словам, противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в Будапеште. Американский лидер сообщил, что решение о встрече с президентом России пока не принято. Саммит может как состояться, так и быть отменён. По словам хозяина Белого дома, через два дня станет известно, что будет дальше..

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше