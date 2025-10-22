Трамп не подтвердил введение пошлин против КНР за закупки нефти у России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не подтвердил планы вводить дополнительные пошлины против Китая из-за закупок нефти у России. Об этом он заявил 22 октября в Белом доме.
«С 1 ноября против Китая будут действовать пошлины в размере 155%. Не думаю, что это для них устойчивая мера. Я бы предпочёл поступать с Китаем честно», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос о возможном расширении тарифов на китайские товары.
Напомним, 16 октября Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в готовности прекратить покупать российскую нефть. Американский лидер назвал это решение важным шагом и добавил, что теперь его задачей является убедить поступить так же и Китай.