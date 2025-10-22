Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт, ранее угрожавший перерасти в третью мировую войну, будет урегулирован благодаря обоюдной готовности президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского к диалогу. По его словам, российский лидер и бывший комик хотят завершения конфликта на Украине. Президент США добавил, что украинский конфликт не влияет на Соединённые Штаты — он происходит за океаном и без участия американской армии. Республиканец уточнил, что противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.