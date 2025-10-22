Ричмонд
Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем сокращении Индией объёмов закупок нефти у России. Заявление президента США прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

Источник: Life.ru

«У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. — Прим. Life.ru) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объёмы и продолжают сокращать», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт, ранее угрожавший перерасти в третью мировую войну, будет урегулирован благодаря обоюдной готовности президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского к диалогу. По его словам, российский лидер и бывший комик хотят завершения конфликта на Украине. Президент США добавил, что украинский конфликт не влияет на Соединённые Штаты — он происходит за океаном и без участия американской армии. Республиканец уточнил, что противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

