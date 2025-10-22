Адвокат Саркози сообщил, как прошёл первый день экс-президента Франции в тюрьме

Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. 21 октября он прибыл в тюрьму Санте под Парижем.