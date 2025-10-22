Ричмонд
Адвокат Саркози сообщил, как прошёл первый день экс-президента Франции в тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози приступил к отбыванию заключения за незаконное финансирование предвыборной кампании. Его адвокат Жан-Мишель Дарруа сообщил телеканалу BFMTV, что осуждённый начал работу над книгой и во второй половине дня встретился с супругой.

Источник: Life.ru

«Сегодня он занимался спортом, он начал писать свою книгу. Он находится в камере площадью 9 квадратных метров, там постоянно шумно. Первый день в тюрьме — это ужасно, но он справился», — заявил Дарруа.

Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. 21 октября он прибыл в тюрьму Санте под Парижем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

