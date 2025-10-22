Сийярто: Новости об отмене саммита Путина и Трампа — это попытка его срыва

По словам Сийярто, с момента объявления о саммите, недоброжелатели делали всё возможное, чтобы помешать его проведению. Он подчеркнул, что подобное поведение — обычная практика «провоенной политической элиты и её СМИ» перед важными событиями, которые могут повлиять на ситуацию между войной и миром.
«С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают всё возможное, чтобы его не произошло. Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет», — предупредил министр иностранных дел Венгрии.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту России и Соединённых Штатов продолжается. Таким образом он прокомментировал публикацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, который состоялся накануне, и якобы оказался неудачным. Авторы материала The Telegraph предполагают, что в ходе беседы глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что Россия не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.
